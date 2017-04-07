Горсовет на Закарпатье незаконно присвоил землю стоимостью около 186 млн грн
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня, 7 апреля, прокуратурой начато уголовное производство по факту неправомерного перехода земельного участка площадью около 228 гектаров и стоимостью около 186 млн грн в распоряжение Мукачевского городского совета, сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
Действия должностных лиц горсовета и одного из коммунальных предприятий квалифицировали по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Сейчас установлено, что должностные лица Мукачевского городского совета по предварительному сговору с должностными лицами ММКП “Международный аэропорт “Мукачево” в декабре 2015 года безосновательно сформировали в государственном земельном кадастре земельный участок, как объекта гражданских прав, определив ее границу на площади около 228 гектаров. Зато указанный земельный участок расположен на территории Павшинского сельского совета Мукачевского района и принадлежала к коммунальной собственности указанной территориальной общины. Затем были нарушены требования Земельного кодекса Украины и Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”.
“Данными противоправными действиями должностных лиц Мукачевского городского совета государственным интересам в лице территориальной общины села Павшино Мукачевского района вызвано тяжкие последствия в виде незаконного безвозмездного изъятия из коммунальной собственности села земельного участка стоимостью почти 186 млн гривен”, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Закарпатской области.
Напомним, прокуратура города Киева в судебном порядке инициировала вопрос о возвращении столичной общине земельного участка площадью 4,5 га и стоимостью более 123 млн грн, на которой арендатор незаконно начал жилищное строительство.