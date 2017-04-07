Горсовет на Закарпатье незаконно присвоил землю стоимостью около 186 млн грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50549 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104789 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161253 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118731 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117888 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113283 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104767 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107206 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103690 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154953 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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УЖГОРОД-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня, 7 апреля, прокуратурой начато уголовное производство по факту неправомерного перехода земельного участка площадью около 228 гектаров и стоимостью около 186 млн грн в распоряжение Мукачевского городского совета, сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Действия должностных лиц горсовета и одного из коммунальных предприятий квалифицировали по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Сейчас установлено, что должностные лица Мукачевского городского совета по предварительному сговору с должностными лицами ММКП “Международный аэропорт “Мукачево” в декабре 2015 года безосновательно сформировали в государственном земельном кадастре земельный участок, как объекта гражданских прав, определив ее границу на площади около 228 гектаров. Зато указанный земельный участок расположен на территории Павшинского сельского совета Мукачевского района и принадлежала к коммунальной собственности указанной территориальной общины. Затем были нарушены требования Земельного кодекса Украины и Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”.

“Данными противоправными действиями должностных лиц Мукачевского городского совета государственным интересам в лице территориальной общины села Павшино Мукачевского района вызвано тяжкие последствия в виде незаконного безвозмездного изъятия из коммунальной собственности села земельного участка стоимостью почти 186 млн гривен”, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Закарпатской области.

Напомним, прокуратура города Киева в судебном порядке инициировала вопрос о возвращении столичной общине земельного участка площадью 4,5 га и стоимостью более 123 млн грн, на которой арендатор незаконно начал жилищное строительство.

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