На Закарпатті незаконно привласнили землі на близько 186 млн грн

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УЖГОРОД-КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сьогодні, 7 квітня, прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом неправомірного переходу земельної ділянки площею близько 228 гектарів та вартістю близько 186 мільйонів гривень до Мукачівської міської ради, повідомили УНН у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Дії посадовців міськради та одного з комунальних підприємств кваліфікували за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки).

Наразі з’ясовано, що посадові особи Мукачівської міської ради за попередньою змовою із службовими особами ММКП “Міжнародний аеропорт “Мукачево” у грудні 2015 року безпідставно сформували у державному земельному кадастрі земельну ділянку, як об’єкта цивільних прав, визначивши її межу на площі близько 228 гектарів. Натомість вказана земельна ділянка розташована на території Павшинської сільської ради Мукачівського району і належала до комунальної власності зазначеної територіальної громади. Відтак були порушені вимоги Земельного кодексу України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

“Згаданими протиправними діями посадових осіб Мукачівської міської ради державним інтересам в особі територіальної громади села Павшино Мукачівського району спричинено тяжкі наслідки у вигляді незаконного безоплатного вибуття із комунальної власності села земельної ділянки вартістю майже 186 мільйонів гривень”, — йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Закарпатської області.

Нагадаємо, Прокуратура міста Києва у судовому порядку ініціювала питання щодо повернення столичній громаді земельної ділянки площею 4,5 га та вартістю понад 123 млн грн, на якій орендар незаконно розпочав житлове будівництво.

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