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Городской совет Чернигова запросил у Кабмина почти 60 млн грн на устранение ущерба от непогоды

Киев • УНН

 • 10572 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Городской совет Чернигова обратилась в Кабмин с просьбой о выделении средств для компенсации последствий ливня, который прошел 30 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

Городской совет Чернигова запросил у Кабмина почти 60 млн грн на устранение ущерба от непогоды

“21 августа депутаты проголосовали за обращение в Кабинет Министров о выделении средств для компенсации убытков, причиненных чрезвычайной ситуацией”, — указано в сообщении.

Речь идет также о том, что размер нанесенного стихией ущерба составил более 58 млн гривен. “По нормам законодательства, чрезвычайная ситуация, которая нанесла такую ​​сумму убытков, квалифицируется как “чрезвычайная ситуация регионального уровня”, — добавили в городском совете.

Такой статус признала областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Черниговской облгосадминистрации.

“Сейчас материалы по чрезвычайной ситуации регионального уровня представлены в экспертной комиссии Государственной службы по надзвичайнх ситуаций Украины”, — сообщили в городском совете.

Как сообщал УНН, 30 июня этого года в результате интенсивных осадков произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах Чернигова.

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