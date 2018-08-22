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Міська рада Чернігова запросила у Кабміну майже 60 млн грн на усунення збитків від негоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міська рада Чернігова звернулася до Кабміну з проханням про виділення коштів для компенсації наслідків зливи, яка пройшла 30 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Чернігівської міської ради.

Міська рада Чернігова запросила у Кабміну майже 60 млн грн на усунення збитків від негоди

“21 серпня депутати проголосували за звернення до Кабінету Міністрів щодо виділення коштів для компенсації збитків, завданих надзвичайною ситуацією”, — вказано у повідомленні.

Йдеться також про те, що розмір завданих стихією збитків склав понад 58 мільйонів гривень. “За нормами законодавства, надзвичайна ситуація, яка завдала таку суму збитків, кваліфікується як “надзвичайна ситуація регіонального рівня”, — додали у міській раді.

Такий статус визнала обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чернігівській облдержадміністрації.

“Наразі матеріали щодо надзвичайної ситуації регіонального рівня подані до експертної комісії Державної служби із надзвичайнх ситуацій України”, — повідомили у міській раді.

Як повідомляв УНН, 30 червня цього року внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення біля 90 приватних домоволодінь на близько 20-ти вулицях Чернігова.

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