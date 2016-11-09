Миссию ОБСЕ в селе Верхнешироковское обстреляли боевики

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ появилась информация о том, что наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в селе Верхнешироковское, которое контролируется боевиками. Правда, из какого направления велся огонь и из какого вооружения, в отчете не указано.

По словам же пресс-секретаря оперативно-тактической группы Сектора "Мариуполь" А.Киндсфатера, боевики обстреляли сами себя, чтобы потом свалить вину на ВСУ. За последние сутки из села Верхнешироковское был обстрел из 82 мм миномета со стороны боевиков по позициям ВСУ, которые вблизи села Павлополь. Бойцы ВСУ в ответ огонь не открывали по нескольким причинам.

"Во-первых, мы пользуемся только разрешенным вооружением согласно минским договоренностям. Наше стрелковое оружие при всем желании не достает до села Октябрь (Верхнешироковское - ред.). А во-вторых, в этом населенном пункте проживают люди - это наши украинцы, которые находятся в оккупации, поэтому мы никогда не откроем по этому селу огонь. А вот боевики как раз расположились внутри села - таким образом прикрываются мирными жителями", - отметил А.Киндсфатер.

А.Кинсфатер предусматривает, что боевики специально открыли огонь по поселку в тот момент, когда там были наблюдатели ОБСЕ - чтобы сфальсифицировать обстрел и показать, что ВСУ якобы не соблюдаются Минские соглашения. Также пресс-секретарь сообщил, что со стороны села Верхнешироковское постоянно идут обстрелы со стороны боевиков из запрещенного вооружения, а также российских ДРГ.