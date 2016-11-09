Місію ОБСЄ в селі Верхньошироківське обстріляли бойовики
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 9 листопада. УНН. Місія ОБСЄ потрапила під обстріл бойовиків в селі Верхньошироківське. Про це кореспонденту УНН в ексклюзивному коментарі повідомив прес-секретар оперативно-тактичної групи Сектора “Маріуполь” Олександр Кіндсфатер.
У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з’явилася інформація про те, що спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл в селі Верхньошироківське, яке контролюється бойовиками. Правда, з якого напряму вівся вогонь і з якого озброєння, в звіті не зазначено.
За словами ж прес-секретаря оперативно-тактичної групи Сектора “Маріуполь” О.Кіндсфатера, бойовики обстріляли самі себе, щоб потім звалити провину на ВСУ. За останню добу з села Верхньошироківське був обстріл з 82 мм міномета з боку бойовиків по позиціях ЗСУ, які поблизу села Павлопіль. Бійці ВСУ у відповідь вогонь не відкривали з кількох причин.
“По-перше, ми користуємося тільки дозволеним озброєнням згідно з Мінськими домовленостями. Наша стрілецька зброя при всьому бажанні не дістає до села Октябр (Верхньошироківське — ред.). А по-друге, в цьому населеному пункті проживають люди — це наші українці, які перебувають в окупації, тому ми ніколи не відкриємо по цьому селу вогонь. А ось бойовики якраз розташувалися всередині села — таким чином прикриваються мирними жителями”, — зазначив О.Кіндсфатер.
А.Кінсфатер передбачає, що бойовики спеціально відкрили вогонь по селищу в той момент, коли там були спостерігачі ОБСЄ — щоб сфальсифікувати обстріл і показати, що ВСУ, нібито, не дотримуються Мінські угоди. Також прес-секретар повідомив, що з боку села Верхньошироківське постійно йдуть обстріли з боку бойовиків з забороненого озброєння, а також російські ДРГ.