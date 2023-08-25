Миссия "Одеть защитницу": о разработке и внедрении женской летней полевой формы в украинской армии

КИЕВ. 25 августа. УНН. В начале августа 2023 года Министерство обороны Украины заявило, что утвердило образец-эталон костюма летнего полевого для женщин-военнослужащих ВСУ. Это означает, что теперь женская летняя полевая форма официально поставлена на обеспечение.

УНН узнавал, как разрабатывалась женская форма, какие образцы брались за основу, когда военнослужащие смогут получить эту форму и стоит ли на повестке дня вопрос индивидуальной бронезащиты для женщин.

Мужское все — от белья до верхней одежды

“Комкается”, “сползает”, “топорщится там, где не надо, а где должно быть свободнее — обжимает”, “на меня самый маленький мужской размер большой” — так девушки-военные описывали мужскую форму, в которой им приходилось не только проходить подготовку на полигоне, но и выполнять боевые задания на нуле.

В настоящее время в армии служит около 42 тысяч женщин, их количество значительно возросло с началом полномасштабной войны. Около 5 тысяч защитниц находятся на передовой. И эти женщины, становясь на службу, получали военную форму — от нижнего белья и заканчивая верхней зимней одеждой. Защитницы вынуждены были перешивать форму. Наконец они начали обращаться к волонтерам и активистам за помощью.

Основательница проекта “Arm Women Now”, народный депутат, Ирина Никорак рассказывает, что к ней обратилась военная, перед которой встала проблема с отсутствием соответствующей формы.

“У нее самый маленький размер и самая маленькая мужская форма на ней была просто гигантской. Я начала искать, где получить форму и тогда поняла, что в Украине ее нет, купить ее можно только за границей или сшить самим”, — рассказала Никорак о старте инициативы по пошиву женской униформы.

Наконец форму для девушки отшили. Так начался проект, благодаря которому летняя полевая форма для женщин была принята на обеспечение армии.

Разработка формы по стандартам НАТО

При разработке дизайна униформы использовались образцы женской формы стран НАТО и Израиля с учетом того мужского полевого костюма, который используется в Украине, в частности, речь шла о ткани. Однострой был максимально адаптирован к уставной форме ВСУ.

“Во время тестирования были дополнительные находки в дизайне для того, чтобы было удобнее в ней выполнять все боевые задания. Дизайнеры, которые работали над этим, смотрели на подходы и детали, которые используются в женских формах стран НАТО, чтобы сделать форму максимально комфортной для условий несения службы”, — рассказала советник-уполномоченная Президента Украины по безбарьерности Татьяна Ломакина, которая также присоединилась к проекту.

Когда были разработаны первые лекала с учетом пожеланий защитниц (например, военные, выбрали для себя нагрудные карманы на кителе такие, как у украинской формы, а не у западных образцов), форму начали отшивать в Украине. Правда, ткань закупается за границей, но ее состав соответствует стандартам МОУ. Это ткань реп стоп. Ее состав: 65% хлопка и 35% полиэстра. Ткань очень плотная и не рвется.

“Первая партия разлетелась очень быстро, чтобы продолжать нужны были деньги на закупку ткани, фурнитуры и собственно пошив. Но мы понимали — то, что делаем очень важно. Потому что комфортная и функциональная амуниция — это базовая потребность каждого, кто служит - мужчины или женщины”, — рассказывает основательница проекта “Arm Women Now” Ирина Никорак.

Тестирование в боевых условиях

Форма проходила тестирование в полевых условиях, много комплектов достались девушкам, которые служат не в тылу, а на фронте.

"Форма тестировалась не в тылу, а в боях, не на учебных полигонах, а в окопах, лесах... Она проходила и проходит войну с нашими девушками и менялась в соответствии с их пожеланиями", - рассказывает Ирина Никорак.

УНН удалось пообщаться с защитницей, которая одной из первых получила комплект женской униформы.

Офицер Национальной гвардии Дарья Сапаргелдиева рассказала, что получила форму еще до начала официального тестирования и носит ее около года. До этого девушка получала мужскую форму и это было проблемой, ведь она носит наименьший размер и даже наименьший по размеру комплект мужской формы был ей великоват.

“Она намного удобнее, чем та, которую выдавали раньше. Предварительная форма создана для мужчин. Фигура женщины и мужчины кардинально отличается. Мужская форма или уставная форма, которая была до этого, идет под мужскую фигуру. Она прямая, брюки очень неудобны для женщин, китель висит”, – рассказала военная.

Говорит, что раньше форму приходилось перешивать.

“А эта форма создана под женскую фигуру, есть высокая талия, на которой есть резиночки, на которых есть дополнительные липучки, которые позволяют посадить штаны по талии, есть вытачки под грудь, талию, то есть все садится и ложится как надо. Элементарно, ты надеваешь броник на форму, которую выдавали раньше, и оно все под броником комкается, оно натирает, это очень неудобно. Форма, которая сидит по фигуре, гораздо более комфортна”, — рассказывает Дарья Сапаргелдиева.

В такой форме гораздо удобнее выполнять боевые задания, то есть это не просто о комфорте, но и о безопасности. А еще о достоинстве и уважении наших военных.

“Это вопрос гендерного равенства и признание потребностей женщин-военных. Они есть, они воюют, они рискуют собственной жизнью, и обеспечить их всем необходимым, как и мужчин военных, — это обязанность государства», — считает советник — уполномоченная Президента Украины по безбарьерности Татьяна Ломакина.

Устройство в строю

На общественную инициативу обратило внимание Минобороны. И наконец начался процесс наработки женской формы, которую можно было бы взять на официальное обеспечение. Еще в 2022 году началась реализация этой инициативы на государственном уровне. Как рассказали в Минобороны, были проведены многочисленные заседания рабочих групп, наработка, испытание формы и, наконец, она утверждена.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, по результатам военных (исследовательских) испытаний костюма летнего полевого для женщин-военнослужащих, была утверждена техническая спецификация на данный вид вещевого обеспечения.

“Впервые в истории независимой Украины была утверждена полевая форма для женщин-военнослужащих. Летняя полевая форма уже официально поставлена на довольствие. Форма была утверждена по результатам опытных испытаний летнего костюма для женщин-военнослужащих. Первая потребность в 50 тысяч комплектов уже сформирована Вооруженными Силами”, — сообщил Алексей Резников.

И действительно, довольно значительная часть женщин-военных уже получила форму.

"По состоянию на сегодняшний день, мы уже одели около 5 000 женщин-военнослужащих, которые несут службу на передовой в удобную, функциональную, качественную женскую униформу", - говорит Ирина Никорак.

Но для обеспечения всех женщин, служащих в армии, нужно время.

Мы не прекращаем производство, но наших производственных мощностей не хватает на обеспечение всех военнослужащих в украинской армии. Поэтому с самого начала мы сосредоточились на первоочередной задаче – обеспечить девушек на передовой. При государственном обеспечении и мощностях Минобороны одеть всех женщин в армии в ближайший год-два вполне реально, я так думаю”, — считает Ирина Никорак.

Что дальше?

“У нас есть модель женских зимних брюк и куртки для военнослужащих. Куртка ветро-влаго защитная, состоящая из двух единиц - по стандарту ВСУ. В нашей линейке также есть термобелье и есть даже партнеры, которые шьют девушкам берцы”, — рассказывает Ирина Никорак о перспективах на будущее.

В Минобороны считают, что огромный шаг уже сделан и добавляют, что Украина среди лидеров в вопросе обеспечения женщин соответствующей формой.

«В США, например, женщинам разрешено служить в армии с 1948 года и при этом только в 2009 году приступили к разработке и внедрению женской униформы. Только в 2011 году в американских вооруженных силах разработали именно женскую версию униформы, подходящую по антропологическим параметрам. В израильской армии, где женщины уже более 50 лет проходят обязательную срочную службу, женскую форму выдают не во всех подразделениях. Так что можно смело говорить, что мы среди лидеров”, — рассказал Алексей Резников.

В то же время, например, в Израиле есть уставные комплекты женской формы для беременных, а также для кормящих грудью.

Как рассказала Ирина Никорак, в рамках их инициативы также отшиты несколько комплектов формы для беременных, которые они планируют передать защитницам, которые ждут рождения малышей.

Но главная проблема о которой говорят наши защитницы — отсутствие на обеспечении военнослужащих бронезащиты, адаптированной для женщин. Такие бронежилеты легче и имеют соответствующие выемки с прокладками для груди, что не сковывает дыхание.

Министерство обороны уже работает над внедрением женской бронезащиты.

“Уже есть первые образцы женских бронежилетов. Идет их изучение на соответствие технической спецификации. После всех соответствующих испытаний и согласований будут утверждены образцы-эталоны бронежилетов. В конце концов, у наших защитниц будет возможность получить не только полевую форму, но и средства индивидуальной защиты, согласно своим антропометрическим данным”, — отметил Алексей Резников.