Місія "Вдягти захисницю": про розробку та запровадження жіночої літньої польової форми в українській армії

КИЇВ. 25 серпня. УНН. На початку серпня 2023 року Міністерство оборони України заявило, що затвердило зразок-еталон костюма літнього польового для військовослужбовиць ЗСУ. Це означає, що відтепер жіноча літня польова форма офіційно поставлена на забезпечення.

УНН дізнавався, як розроблявся жіночій однострій, які зразки бралися за основу, коли військовослужбовиці зможуть отримати цю форму та чи стоїть на порядку денному питання індивідуального бронезахисту для жінок.

Чоловіче все — від білизни до верхнього одягу

“Комкається”, “сповзає”, “стовбучиться там, де не треба, а де має бути вільніше — обтискає”, “на мене найменший чоловічий розмір завеликий” — так дівчата-військові описували чоловічий однострій, в якому їм доводилося не лише проходити підготовку на полігоні, а й виконувати бойові завдання на нулі.

Зараз в армії служить близько 42 тисяч жінок, їхня кількість значно зросла з початком повномасштабної війни. Близько 5 тисяч захисниць перебувають на передовій. І ці жінки, стаючи до служби, отримували військову форму — від спідньої білизни і закінчуючи верхнім зимовим одягом. Захисниці змушені були перешивати однострій. Врешті вони почали звертатися до волонтерів та активістів по допомогу.

Засновниця проєкту “Arm Women Now”, народна депутатка, Ірина Никорак розповідає, що до неї звернулася військова, перед якою постала проблема з відсутністю відповідної форми.

“У неї найменший розмір і найменший чоловічий однострій на ній був просто гігантським. Я почала шукати, де дістати форму і тоді зрозуміла, що в Україні її немає, купити її можна лише за кордоном або пошити самим”, — розповіла Никорак про старт ініціативи з пошиття жіночого однострою.

Врешті форму для дівчини відшили. Так розпочався проект, завдяки якому літній польовий однострій для жінок був прийнятий на забезпечення армії.

Розробка форми за стандартами НАТО

Під час розробки дизайну однострою використовувалися зразки жіночої форми країн НАТО та Ізраїлю з урахуванням того чоловічого польового костюму, який використовується в Україні, зокрема, мова йшла про тканину. Однострій був максимально адаптований до статутного однострою ЗСУ.

“Під час тестування були додаткові знахідки в дизайні для того, щоб було більш зручно в ній виконувати всі бойові завдання. Дизайнери, які працювали над цим, дивилися на ті підходи і деталі, які використовуються в жіночих формах країн НАТО, щоб зробити форму максимально комфортною для умов несення служби”, — розповіла радник-уповноважена Президента України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна, яка також долучилася до проекту.

Коли були розроблені перші лекала з урахуванням побажань захисниць (наприклад, військовиці, обрали для себе нагрудні кармани на кітелі такі, як в української форми, а не у західних зразків), форму почали відшивати в Україні. Щоправда, тканину закуповують за кордоном, але її склад відповідає стандартам МОУ. Це тканина ріп стоп. Її склад: 65% бавовни і 35% полієстру. Тканина дуже щільна та не рветься.

“Перша партія розлетілася дуже швидко, щоб продовжувати потрібні були гроші на закупівлю тканини, фурнітури та, власне, пошиття. Але ми розуміли — те, що робимо вкрай важливо. Бо комфортна та функціональна амуніція — це базова потреба кожного, хто служить - чоловіка чи жінки”, — розповідає засновниця проєкту “Arm Women Now” Ірина Никорак.

Тестування в бойових умовах

Форма проходила тестування у польових умовах, багато комплектів дісталися дівчатам, які служать не в тилу, а на фронті.

“Форма тестувалася не в тилу, а в боях, не на навчальних полігонах, а в окопах, лісах... Вона проходила і проходить війну з нашими дівчатами і змінювалася відповідно до їхніх побажань”, — розповідає Ірина Никорак.

УНН вдалося поспілкуватися із захисницею, яка однією з перших отримала комплект жіночого однострою.

Офіцерка Національної гвардії Дар’я Сапаргелдієва розповіла, що отримала форму ще до початку офіційного тестування і носить її близько року. До цього дівчина отримувала чоловічий однострій і це було проблемою, адже вона носить найменший розмір і навіть найменший за розміром комплект чоловічої форми був їй завеликий.

“Вона набагато зручніша ніж та, яку видавали раніше. Попередня форма створена для чоловіків. Фігура жінки та чоловіка кардинально відрізняється. Чоловіча форма чи статутна форма, яка була до цього універсальною, йде під чоловічу фігуру. Вона пряма, штани дуже незручні для жінок, кітель висить”, — розповіла військовиця.

Каже, що раніше форму доводилося перешивати.

“А ця форма створена під жіночу фігуру, тобто є висока талія, на якій є резиночки, на яких є додаткові липучки, які дозволяють посадити штани по талії, є виточки під груди, талію, тобто все сідає та лягає як треба. Елементарно, ти вдягаєш бронік на форму, яку видавали раніше, і воно все під броніком комкається, воно натирає, це дуже не зручно. Форма, яка сидить по фігурі, набагато комфортніша”, — розповідає Дар’я Сапаргелдієва.

У такій формі набагато зручніше виконувати бойові завдання, тобто це не просто про комфорт, а й про безпеку. А ще про гідність та повагу до наших військовиць.

“Це питання гендерної рівності та визнання потреб жінок-військових. Вони є, вони воюють, вони ризикують власним життям, тож забезпечити їх всім необхідним, як і чоловіків військових, — це обов’язок держави”, — вважає радник — уповноважена Президента України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна.

Однострій в строю

На громадську ініціативу звернуло увагу Міноборони. І врешті почався процес напрацювання жіночої форми, яку б можна було взяти на офіційне забезпечення. Ще у 2022 році почалася реалізація цієї ініціативи на державному рівні. Як розповіли у Міноборони, були проведенні чисельні засідання робочих груп, напрацювання, випробування форми і врешті вона затверджена.

За словами Міністра оборони України Олексія Резнікова, за результатами військових (дослідних) випробувань костюма літнього польового для військовослужбовиць, було затверджено технічну специфікацію на даний вид речового забезпечення.

“Вперше в історії незалежної України було затверджено польову форму для жінок-військовослужбовців. Літня польова форма вже офіційно поставлена на забезпечення. Форму було затверджено за результатами дослідних випробувань літнього костюма для військовослужбовців. Перша потреба на 50 тисяч комплектів вже сформована Збройними Силами”, — повідомив Олексій Резніков.

І, дійсно, доволі значна частина жінок-військових вже отримала форму.

“Станом на зараз, ми вже одягнули близько 5 000 військовослужбовиць, які несуть службу на передовій у зручну, функціональну, якісну жіночу уніформу”, — каже Ірина Никорак.

Та для забезпечення усіх жінок, що служать у війську, потрібен час.

“Ми не припиняємо виробництво, але наших виробничих потужностей не вистачає на забезпечення усіх військовослужбовиць в українській армії. Тому з самого початку ми зосередилися на першочерговому завданні - забезпечити дівчат на передовій. При державному забезпеченні і потужностях Міноборони одягти усіх жінок в армії в найближчий рік-два, цілком реально, я так думаю”, — вважає Ірина Никорак.

Що далі?

“У нас є модель жіночих зимових штанів та куртки для військовослужбовиць. Куртка вітро-волого захисна, яка складається з двох одиниць — за стандартом ЗСУ. У нашій лінійці також є термобілизна і маємо навіть партнерів, які шиють дівчатам берці”, — розповідає Ірина Никорак про перспективи на майбутнє.

У Міноборони вважають, що величезний крок вже зроблено і додають, що Україна — серед лідерів у питанні забезпечення жінок відповідною формою.

“У США, до прикладу, жінкам дозволено служити в армії з 1948 року і при цьому тільки в 2009 році розпочали розробку і впровадження жіночої уніформи. Лише в 2011 році в американських збройних силах розробили саме жіночу версію уніформи, яка б підходила по антропологічних параметрах. В ізраїльській армії, де жінки також вже понад 50 років проходять обов’язкову строкову службу, жіночу форму видають не у всіх підрозділах. Тож, можна сміливо говорити, що ми серед лідерів”, — розповів Олексій Резніков.

Водночас, наприклад, в Ізраїлі є статутні комплекти жіночої форми для вагітних, а також для жінок, які годують груддю.

Як розповіла УНН Ірина Никорак, у рамках їхньої ініціативи також відшиті декілька комплектів форми для вагітних, які вони планують передати захисницям, які при надії.

Але головна проблема про яку говорять наші захисниці — відсутність на забезпеченні військовиць бронезахисту, адаптованого для жінок. Такі бронежилети легші та мають відповідні виїмки з прокладками для грудей, що не сковує дихання.

Міністерство оборони вже працює над впровадженням жіночого бронезахисту.

“Вже є перші зразки жіночих бронежилетів. Триває їх вивчення на відповідність технічній специфікації. Після всіх відповідних випробувань і погоджень буде затверджено зразки-еталони бронежилетів. Зрештою, наші захисниці матимуть можливість отримати не тільки польову форму, а й засоби індивідуального захисту, відповідно до своїх антропометричних даних”, — зазначив Олексій Резніков.