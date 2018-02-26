Мишель Обама анонсировала выход своих мемуаров в ноябре

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61186 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73929 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76774 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106694 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100231 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104484 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111475 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117070 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122764 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134271 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Мишель Обама анонсировала выход своих мемуаров в ноябре

Мишель Обама анонсировала выход своих мемуаров в ноябре

Киев  •  УНН

 • 6139 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Мемуары бывшей американской первой леди Мишель Обамы поступят в продажу 13 ноября этого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Книга называется “Становление” и выйдет 13 ноября во всем мире на 24 языках. Печать осуществляется компанией Penguin Random House. По слухам, компания заплатила за право на публикацию 65 млн долларов“, — говорится в сообщении.

“Работа над” Становлением “была для меня глубоко личным опытом”, — приводятся в сообщении слова бывшей первой леди. Как отметила Мишель Обама, в книге она рассказывает “о своих корнях” и о том, “как маленькая девочка из района Саут-Сайд в Чикаго обрела голос и нашла в себе силы для того, чтобы вдохновлять других”. “Я надеюсь, что мое путешествие вдохновит читателей найти смелость стать теми, кем они хотят стать”, — подчеркнула она.

Как отметил американский издательский дом Crown Publishing Group, стоимость книги составит 32,5 долларов США в бумажной версии и около 15 долларов — в электронной. Перед публикацией Обама отправится в тур по США и другим странам, чтобы представить свою работу.

Напомним, Барак Обама, 44-й президент США, дал первое после освобождения от должности интервью внуку королевы Великобритании Елизаветы II принцу Гарри Уэльском.

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