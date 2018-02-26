Мишель Обама анонсировала выход своих мемуаров в ноябре

Книга называется “Становление” и выйдет 13 ноября во всем мире на 24 языках. Печать осуществляется компанией Penguin Random House. По слухам, компания заплатила за право на публикацию 65 млн долларов“, — говорится в сообщении.

“Работа над” Становлением “была для меня глубоко личным опытом”, — приводятся в сообщении слова бывшей первой леди. Как отметила Мишель Обама, в книге она рассказывает “о своих корнях” и о том, “как маленькая девочка из района Саут-Сайд в Чикаго обрела голос и нашла в себе силы для того, чтобы вдохновлять других”. “Я надеюсь, что мое путешествие вдохновит читателей найти смелость стать теми, кем они хотят стать”, — подчеркнула она.

Как отметил американский издательский дом Crown Publishing Group, стоимость книги составит 32,5 долларов США в бумажной версии и около 15 долларов — в электронной. Перед публикацией Обама отправится в тур по США и другим странам, чтобы представить свою работу.

Напомним, Барак Обама, 44-й президент США, дал первое после освобождения от должности интервью внуку королевы Великобритании Елизаветы II принцу Гарри Уэльском.