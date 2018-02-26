Мішель Обама анонсувала вихід своїх мемуарів у листопаді
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Мемуари колишньої американської першої леді Мішель Обами надійдуть у продаж 13 листопада цього року. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Книга має назву “Становлення” і вийде 13 листопада у всьому світі на 24 мовах. Друк здійснюється компанією Penguin Random House. За чутками, компанія заплатила за право на публікацію 65 млн доларів“, — йдеться в повідомленні.
“Робота над ”Становленням“ була для мене глибоко особистим досвідом”, — наводяться в повідомленні слова колишньої першої леді. Як зазначила Мішель Обама, в книзі вона розповідає “про своє коріння” і про те, “як маленька дівчинка з району Саут-Сайд у Чикаго знайшла голос і знайшла в собі сили для того, щоб надихати інших”. “Я сподіваюся, що моя подорож надихне читачів знайти сміливість стати тими, ким вони хочуть стати”, — підкреслила вона.
Як зазначив американський видавничий дім Crown Publishing Group, вартість книги складе 32,5 доларів США в паперовій версії і близько 15 доларів — в електронній. Перед публікацією Обама відправиться в тур по США та іншим країнам, щоб представити свою роботу.
Нагадаємо, Барак Обама, 44-й президент США, дав перше після звільнення з посади інтерв'ю онуку королеви Великої Британії Єлизавети ІІ принцу Гарі Уельському.