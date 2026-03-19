В кремле заявили, что мирные переговоры "на паузе", но утверждают, что продолжат договариваться с Киевом об обменах. Об этом сообщили российские "медиа", передает УНН.

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что в переговорном процессе между москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона возникла пауза. Дата и место проведения следующего раунда пока не определены, уточнил заместитель главы российского МИД михаил галузин.

В то же время российско-украинские контакты по обмену пленными продолжаются. В начале марта состоялся обмен пленными по формуле "500 на 500". В кремле подчеркивают, что намерены договариваться о новых обменах.

Спикер МИД Украины Григорий Тихий во время общения с журналистами заявил, что трехсторонние консультации между Украиной, США и Россией пока отложены, однако не отменены.

10 марта Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что запланированные переговоры по завершению войны в Украине, которые должны были состояться в Турции, были перенесены на другое время.