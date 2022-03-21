Минюст завтра подаст иски о запрете пророссийских партий

Цитата

“По сообщению Министерства юстиции Украины, иски о запрете деятельности пророссийских партий, определенных решением СНБО, будут поданы в суд уже завтра”, - написала Совгиря.

Детали

По ее словам, в первой инстанции данная категория дел подсудна Окружному административному суду Киева.

Контекст

На время действия военного положения в Украине СНБО Украины приняло решение прекратить деятельность 11 партий. Речь о партиях: