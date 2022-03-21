Минюст завтра подаст иски о запрете пророссийских партий
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Министерство юстиции Украины завтра, 22 марта, подаст иски о запрете деятельности политических партий, определенных Советом по нацбезопасности и обороны. Об этом написала в своем Telegram-канале представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря, пишет УНН.
Цитата
“По сообщению Министерства юстиции Украины, иски о запрете деятельности пророссийских партий, определенных решением СНБО, будут поданы в суд уже завтра”, - написала Совгиря.
Детали
По ее словам, в первой инстанции данная категория дел подсудна Окружному административному суду Киева.
Контекст
На время действия военного положения в Украине СНБО Украины приняло решение прекратить деятельность 11 партий. Речь о партиях:
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- Оппозиционная платформа - "За жизнь",
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- "Партия Шария",
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- "Наши",
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- "Оппозиционный блок",
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- "Левая оппозиция",
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- "Союз левых сил",
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- "Государство",
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- "Прогрессивная социалистическая партия Украины",
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- "Социалистическая партия Украины",
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- "Социалисты",
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- "Блок Владимира Сальдо".
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