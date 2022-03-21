Мін'юст завтра подасть позови про заборону проросійських партій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Міністерство юстиції України завтра, 22 березня, подасть позови про заборону діяльності політичних партій, визначених Радою з нацбезпеки і оборони. Про це написала у своєму Telegram-каналі представниця Верховної Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря, пише УНН.
Цитата
“За повідомленням Міністерства юстиції України, позови про заборону діяльності проросійських партій, визначених рішенням РНБО, будуть подані до суду вже завтра”, - написала Совгиря.
Деталі
З її слів, у першій інстанції дана категорія справ підсудна Окружному адміністративному суду Києва.
Контекст
На час дії воєнного стану в Україні РНБО України прийняло рішення припинити діяльність 11 партій. Мова про партії:
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- Опозиційна платформа – "За життя",
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- "Партія Шарія",
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- "Наші",
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- "Опозиційний блок",
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- "Ліва опозиція",
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- "Союз лівих сил",
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- "Держава",
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- "Прогресивна соціалістична партія України",
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- "Соціалістична партія України",
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- "Соціалісти",
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- "Блок Володимира Сальдо".
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