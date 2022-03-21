Мін'юст завтра подасть позови про заборону проросійських партій

Цитата

“За повідомленням Міністерства юстиції України, позови про заборону діяльності проросійських партій, визначених рішенням РНБО, будуть подані до суду вже завтра”, - написала Совгиря.

Деталі

З її слів, у першій інстанції дана категорія справ підсудна Окружному адміністративному суду Києва.

Контекст

На час дії воєнного стану в Україні РНБО України прийняло рішення припинити діяльність 11 партій. Мова про партії: