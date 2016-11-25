Минюст: утвержденный НАПК порядок мониторинга образа жизни чиновников - создание "инквизиции" в Украине

"Если бы мы утвердили такой порядок, это фактически создание "святой инквизиции" в Украине, где сотни инквизиторов, так называемых уполномоченных лиц могут тайно по всей стране проводить сбор информации, в течение неограниченного срока и затем привлекать людей к ответственности", - заявил он.

Также С.Петухов отметил, что Минюст определил документы, предоставленные НАПК, неприемлемыми, такими, что не способствуют правовой определенности.

"В документах отсутствует содержание решений о порядке проведения проверок, праве личности ознакомиться с проверкой в отношении нее, четком порядке обжалования перед комиссией, а также часто комиссия, как коллегиальный орган подменяется личными решениями так называемых уполномоченных лиц", - добавил он.

Напомним, Минюст отказал НАПК в регистрации проверки электронной декларации.

Как сообщал УНН, в Минюсте опасаются превращения НАПК в "коррупционный" орган.