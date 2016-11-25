Мін'юст: затверджений НАЗК порядок моніторингу способу життя чиновників - створення "інквизиції" в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Затвердження порядку моніторингу способу життя чиновників, наданого Міністерству юстиції України Національним агентством щодо запобігання корупції, – це створення "святої інквізиції" в Україні. Таку думку висловив під час брифінгу заступник міністра юстиції Сергій Петухов, передає кореспондент УНН.
"Якби ми затвердили такий порядок, це фактично створення "святої інквізиції" в Україні, де сотні інквізиторів, так званих уповноважених осіб можуть таємно по всій країні збирати інформацію, протягом необмеженого терміну і потім притягати людей до відповідальності”, — заявив він.
Також С.Петухов зауважив, що Мін’юст визначив документи, надані НАЗК, неприйнятними, такими, що не сприяють правовій визначеності.
“В документах відсутній зміст рішень порядку проведення перевірок, прав особи ознайомитися з перевіркою щодо неї, чіткого порядку оскарження перед комісією, а також часто комісія, як колегіальний орган підміняється особовими рішеннями так званих уповноважених осіб”, — додав він.
Нагадаємо, Мін’юст відмовив НАЗК в реєстрації перевірки е-декларацій.
Як повідомляв УНН, у М’юсті побоюються перетворення НАЗК на “корупційний” орган.