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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113002 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123867 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115385 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121313 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 125995 просмотра

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5 марта, 17:33 • 151246 просмотра

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5 марта, 16:07 • 150785 просмотра

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Минюст будет реформировать пенитенциарную систему

Минюст будет реформировать пенитенциарную систему

Киев  •  УНН

 • 13107 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министерство юстиции анонсирует реформу пенитенциарной системы. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире "Свободы слова", передает УНН.

"Мы планируем реформы в пенитенциарной системе", - сказал Малюська.

Министр юстиции заявил, что реформирование пенитенциарной системы требует годы.

Он напомнил, что в местах лишения свободы находится 55 000 человек.

"Мы только второй день в правительстве и пробуем просчитать последствия наших реформ, но модель, к которой мы стремимся - это строительство с нуля тюрьм по образцу наших северных партнеров, Норвегии, например", - сказал министр юстиции.

Напомним, оптимизация системы управления Государственной уголовно-исполнительной службой позволила сэкономить более 260 млн грн бюджетных средств. Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев.

Украинские Национальные Новости

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