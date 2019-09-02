Минюст будет реформировать пенитенциарную систему
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Министерство юстиции анонсирует реформу пенитенциарной системы. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире "Свободы слова", передает УНН.
"Мы планируем реформы в пенитенциарной системе", - сказал Малюська.
Министр юстиции заявил, что реформирование пенитенциарной системы требует годы.
Он напомнил, что в местах лишения свободы находится 55 000 человек.
"Мы только второй день в правительстве и пробуем просчитать последствия наших реформ, но модель, к которой мы стремимся - это строительство с нуля тюрьм по образцу наших северных партнеров, Норвегии, например", - сказал министр юстиции.
Напомним, оптимизация системы управления Государственной уголовно-исполнительной службой позволила сэкономить более 260 млн грн бюджетных средств. Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев.