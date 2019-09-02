Мінюст реформуватиме пенітенціарну систему
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністерство юстиції анонсує реформу пенітенціарної системи. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі "Свободи слова", передає УНН.
"Ми плануємо реформи в пенітенціарній системі", - сказав Малюська.
Міністр юстиції заявив, що реформування пенітенціарної системи потребує років.
Він нагадав, що в місцях позбавлення волі знаходиться 55 тисяч осіб.
"Ми лише другий день в уряді й пробуємо прорахувати наслідки наших реформ, але модель якої ми прагнемо – це будівництво з нуля тюрм за зразком наших північних партнерів, Норвегії, наприклад", - сказав міністр юстиції.
Нагадаємо, оптимізація системи управління Державною кримінально-виконавчою службою дозволила заощадити понад 260 млн грн бюджетних коштів. Про це заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов.