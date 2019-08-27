Реформування пенітенціарної системи України дозволило заощадити понад 260 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Оптимізація системи управління Державною кримінально-виконавчою службою дозволила заощадити понад 260 млн грн бюджетних коштів. Про це заявив заступник міністра юстиції Денис Чернишов, передає УНН з посиланням на ДКВС України.
Чернишов, зазначив, що вперше в історії України запроваджено проєвропейську систему виконання покарань без ізоляції від суспільства – пробацію, що дозволило не менше ніж у 10 разів зекономити бюджетні кошти.
"Ми розмежували систему управління пенітенціарною системою пробацією та удосконалили систему контролю з прав людини у в'язницях, – зауважив заступник Міністра юстиції, – Оптимізували систему управління Державною кримінально-виконавчою службою – створили 6 міжрегіональних управлінь, а також оптимізували 22 в'язниці, що дозволило заощадити понад 260 млн грн бюджетних коштів", - сказав Чернишов.
Нагадаємо, слідчі ізолятори в Україні заповнені на 95% і майже всі не відповідають європейським нормам.