Реформирование пенитенциарной системы Украины позволило сэкономить более 260 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Оптимизация системы управления Государственной уголовно-исполнительной службой позволила сэкономить более 260 млн грн бюджетных средств. Об этом заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышев, передает УНН со ссылкой на ДКВС Украины.
Чернышев отметил, что впервые в истории Украины введена проевропейская система исполнения наказаний без изоляции от общества - пробация, что позволило не менее чем в 10 раз сэкономить бюджетные средства.
"Мы разделили систему управления пенитенциарной системой пробации и усовершенствовали систему контроля по правам человека в тюрьмах, - отметил заместитель министра, - Оптимизировали систему управления Государственной уголовно-исполнительной службой - создали 6 межрегиональных управлений, а также оптимизировали 22 тюрьмы, что позволило сэкономить более 260 млн грн бюджетных средств", - сказал Чернышев.
Напомним, следственные изоляторы в Украине заполнены на 95% и почти все не соответствуют европейским нормам.