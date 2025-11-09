Минус 1190 оккупантов - Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки
Киев • УНН
За прошедшие сутки, 8 ноября, Силы обороны Украины ликвидировали и ранили 970 российских оккупантов. Общие потери врага в войне составили 1 151 070 человек.
За прошедшие сутки, 8 ноября, Силы обороны Украины убили и ранили 970 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 151 070 человек. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Таким образом, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1150100 (+1190) человек ликвидировано
- танков ‒ 11330 (0)
- боевых бронированных машин ‒ 23544 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 34321 (+20)
- РСЗО ‒ 1538 (+3)
- средства ПВО ‒ 1239 (+1)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 347 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 78928 (+250)
- крылатые ракеты ‒ 3918 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66795 (+72)
- специальная техника ‒ 3993 (0)
Данные уточняются.
Напомним
С начала суток, 8 ноября, между Силами обороны Украины и российскими войсками произошло 185 боевых столкновений. Наиболее активные бои зафиксированы на Покровском, Южно-Слобожанском и Александровском направлениях.
Агенты АТЕШ парализовали логистику оккупантов между Крымом и Херсонщиной09.11.25, 06:01 • 2792 просмотра