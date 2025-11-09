Минус 1190 оккупантов - Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки

За прошедшие сутки, 8 ноября, Силы обороны Украины убили и ранили 970 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 151 070 человек. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Таким образом, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1150100 (+1190) человек ликвидировано

танков ‒ 11330 (0)

боевых бронированных машин ‒ 23544 (+1)

артиллерийских систем ‒ 34321 (+20)

РСЗО ‒ 1538 (+3)

средства ПВО ‒ 1239 (+1)

самолетов ‒ 428 (0)

вертолетов ‒ 347 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 78928 (+250)

крылатые ракеты ‒ 3918 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66795 (+72)

специальная техника ‒ 3993 (0)

Данные уточняются.

Напомним

С начала суток, 8 ноября, между Силами обороны Украины и российскими войсками произошло 185 боевых столкновений. Наиболее активные бои зафиксированы на Покровском, Южно-Слобожанском и Александровском направлениях.

