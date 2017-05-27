За прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В результате боевых действий в зоне проведения АТО прошедшие сутки среди украинских военных погибших нет, однако получили ранения двое наших бойцов. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, двое военнослужащих получили ранения", - сказал представитель Минобороны.
Как сообщал УНН, в течение 26 мая боевики 61 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины.