За прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения двое украинских военных

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, двое военнослужащих получили ранения", - сказал представитель Минобороны.

Как сообщал УНН, в течение 26 мая боевики 61 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины.