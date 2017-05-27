Минулої доби в зоні АТО зазнали поранень двоє українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО минулої доби серед українських військових загиблих немає, проте зазнали поранень двоє наших бійців. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, двоє військовослужбовців отримали поранення”, — сказав речник Міноборони.
Як повідомляв УНН, впродовж 26 травня бойовики 61 раз відкривали вогонь по підрозділах ЗС України.