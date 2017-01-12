За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, пятеро ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военнослужащий, еще пятеро украинских военных получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, пятеро - получили ранения", - сказал он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 11 на 12 января, в зоне АТО боевики 62 раза обстреляли позиции украинских военных.