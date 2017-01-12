Минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий, п'ятеро поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовослужбовець, ще п'ятеро українських військових отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, п’ятеро — отримали поранення”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, з 11 на 12 січня, у зоні АТО бойовики 62 рази обстріляли позиції українських військових.