За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, раненых нет. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
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"В результате вражеского обстрела возле Павлополя погиб один украинский военнослужащий", - отметил он.
Всего за прошлые сутки российские оккупационные войска совершили 17 обстрелов позиций сил АТО по всей линии соприкосновения.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины 10 раз отвечали огнем, сообщил А.Мотузяник.