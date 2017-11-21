За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный

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"В результате вражеского обстрела возле Павлополя погиб один украинский военнослужащий", - отметил он.

Всего за прошлые сутки российские оккупационные войска совершили 17 обстрелов позиций сил АТО по всей линии соприкосновения.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины 10 раз отвечали огнем, сообщил А.Мотузяник.