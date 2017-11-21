Минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій у зоні АТО загинув один український військовослужбовець, поранених немає. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.