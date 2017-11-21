Минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій у зоні АТО загинув один український військовослужбовець, поранених немає. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
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"Внаслідок ворожого обстрілу біля Павлополя загинув один український військовослужбовець", - зазначив він.
Загалом минулої доби російські окупаційні війська здійснили 17 обстрілів позицій сил АТО по всій лінії зіткнення.
Військовослужбовці Збройних сил України 10 разів відповідали вогнем у відповідь, повідомив О.Мотузяник.