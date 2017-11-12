За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный получил ранения

"В результате обстрелов со стороны боевиков в районе Зайцевого один украинский военный получил ранения. Его оперативно эвакуировали в военный мобильный госпиталь", - сказал спикер.

По его словам, по всей линии соприкосновения за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования совершили 18 прицельных обстрелов украинских позиций. Военнослужащие Вооруженных сил Украины 11 раз открывали огонь.

Напомним, обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Враг не прекращал обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, используя весь спектр пехотного вооружения.