Минулої доби в зоні АТО один український військовий отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО один український військовий отримав поранення. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Внаслідок обстрілів з боку бойовиків в районі Зайцевого один український військовий отримав поранення. Його оперативно евакуйовали до військового мобільного госпіталя", - сказав речник.
За його словами, по всій лінії зіткнення минулої доби незаконні збройні формування здійснили 18 прицільних обстрілів українських позицій. Військовослужбовці Збройних сил України 11 разів відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Ворог не припиняв обстріли позицій Збройних Сил України, використовуючи весь спектр піхотного озброєння.