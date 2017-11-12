Минулої доби в зоні АТО один український військовий отримав поранення

"Внаслідок обстрілів з боку бойовиків в районі Зайцевого один український військовий отримав поранення. Його оперативно евакуйовали до військового мобільного госпіталя", - сказав речник.

За його словами, по всій лінії зіткнення минулої доби незаконні збройні формування здійснили 18 прицільних обстрілів українських позицій. Військовослужбовці Збройних сил України 11 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Ворог не припиняв обстріли позицій Збройних Сил України, використовуючи весь спектр піхотного озброєння.