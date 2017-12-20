За прошедшие сутки в Киеве три человека покончили с жизнью
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. За прошедшие сутки в Киеве три человека совершили суицид. Количество самоубийц существенно выросло за последние месяцы, сообщили корреспонденту УНН в Центре Экстренной Медицинской помощи и медицины катастроф г.Киева.
"За прошедшие сутки Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф зарегистрировал три обращения о суициде", - сообщили в учреждении.
Все трое погибших - взрослые мужчины, рассказали в центре.
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Отметим также, что, по информации медицинских работников, количество суицидов в Киеве существенно выросло за последние несколько месяцев.
Медики настоятельно советуют не медлить и обращаться за помощью на горячую линию "Доверия".
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