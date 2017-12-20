За прошедшие сутки в Киеве три человека покончили с жизнью

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 75828 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90007 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92613 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110380 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101342 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104979 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111971 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117142 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122934 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134513 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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За прошедшие сутки в Киеве три человека покончили с жизнью

За прошедшие сутки в Киеве три человека покончили с жизнью

Киев  •  УНН

 • 37335 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. За прошедшие сутки в Киеве три человека совершили суицид. Количество самоубийц существенно выросло за последние месяцы, сообщили корреспонденту УНН в Центре Экстренной Медицинской помощи и медицины катастроф г.Киева.

"За прошедшие сутки Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф зарегистрировал три обращения о суициде", - сообщили в учреждении.

Все трое погибших - взрослые мужчины, рассказали в центре.

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Отметим также, что, по информации медицинских работников, количество суицидов в Киеве существенно выросло за последние несколько месяцев.

Медики настоятельно советуют не медлить и обращаться за помощью на горячую линию "Доверия".

Как сообщал УНН, из-за несчастной любви в Запорожье молодая девушка прыгнула с многоэтажки.

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