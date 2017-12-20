Минулої доби в Києві троє людей покінчили з життям
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Минулої доби в Києві троє людей вчинили суїцид. Кількість самогубців суттєво зросла за останні місяці, повідомили кореспонденту УНН в Центрі Екстренної Медичної допомоги і медицини катастроф м.Києва.
“За минулу добу Центр екстренної медичної допомоги і медицини катастроф зареєстрував три звернення про суїцид”, — повідомили в закладі.
Всі троє загиблих — дорослі чоловіки, повідомили в центрі.
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Зазначимо також, що, за інформацією медичних працівників, кількість суїцидів в місті Києві суттєво зросла за останні декілька місяців.
Медики настійно радять не зволікати і звертатись по допомогу на гарячу лінію “Довіри”.
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