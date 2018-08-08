За прошедшие сутки украинские военные на Донбассе уничтожили трех боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. За прошедшие сутки на Донбассе украинские военные уничтожили трех боевиков российско-оккупационных войск. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.
"По данным нашей разведки, за минувшие сутки трех оккупантов были уничтожены и девять ранены", - сообщил Мотузяник.
Среди украинских военных потерь нет. Всего за прошедшие сутки, 7 августа, российско-оккупационные войска 36 раз сознательно нарушали режим тишины, в том числе 5 раз с тяжелого вооружения. В общем враг выпустил 69 мин 82-го калибра.
Так, 15 обстрелов было зафиксировано на луганском направлении и 21 обстрел на донецком. Подразделения Объединенных сил отвечали врагу огнем исключительно из штатного пехотного оружия.
Как сообщал УНН, по данным разведки, во время спора один из боевиков на Донбассе подорвал гранату.