Минулої доби українські військові на Донбасі знищили трьох бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Протягом минулої доби на Донбасі українські військові знищили трьох бойовиків російсько-окупаційних військ. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.
“За даними нашої розвідки, минулої доби трьох окупантів було знищено та дев’ять поранено”, — повідомив Мотузяник.
Серед українських військових втрат немає. Загалом протягом минулої доби, 7 серпня, російсько-окупаційні війська 36 разів свідомо порушували режим тиші, зокрема 5 разів із важкого озброєння. Загалом ворог випустив 69 мін 82-го калібру.
Так, 15 обстрілів було зафіксовано на луганському напрямку та 21 обстріл на донецькому. Підрозділи Об’єднаних сил відповідали ворогу вогнем виключно зі штатної піхотної зброї.
Як повідомляв УНН, за даними розвідки, під час суперечки один з бойовиків на Донбасі підірвав гранату.