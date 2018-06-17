За прошедшие сутки украинские военные 9 раз открывали огонь по боевикам

"В целом, за прошедшие сутки на линии соприкосновения было зафиксировано 27 прицельных вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Наши войска ведут активную оборону и 9 раз открывали огонь из штатного пехотного вооружения", - сказал Мотузяник.

Также он подтвердил во время боевых действий, что за прошедшие сутки двое украинских веонных получили ранения. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Как сообщал УНН, в зоне ООС принудительно посадили самолет.