Минулої доби українські військові 9 разів відкривали вогонь по бойовиках

“Загалом, протягом минулої доби на лінії зіткнення було зафіксовано 27 прицільних ворожих обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил. Наші війська ведуть активну оборону та 9 разів відкривали вогонь у відповідь зі штатного піхотного озброєння”, — сказав Мотузяник.

Також він підтвердив інформацію, що під час бойових дій минулої доби два українських воїна отримали поранення. Зараз їхнім життям нічого не загрожує.

Як повідомляв УНН, у зоні ООС примусово посадили літак.