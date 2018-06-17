Минулої доби українські військові 9 разів відкривали вогонь по бойовиках
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Минулої доби бойовики 27 разів вели прицільний вогонь по підрозділам ЗСУ на Донбасі, у результаті чого українські військові були змушені у 9 випадках вогневу відповідь. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександ Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Загалом, протягом минулої доби на лінії зіткнення було зафіксовано 27 прицільних ворожих обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил. Наші війська ведуть активну оборону та 9 разів відкривали вогонь у відповідь зі штатного піхотного озброєння”, — сказав Мотузяник.
Також він підтвердив інформацію, що під час бойових дій минулої доби два українських воїна отримали поранення. Зараз їхнім життям нічого не загрожує.
Як повідомляв УНН, у зоні ООС примусово посадили літак.