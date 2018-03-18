За прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не пострадал

“На Донецком направлении враг применил гранатометы по нашим укреплениям недалеко от населенного пункта Опытное. На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.