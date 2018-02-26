За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Вторая половина минувших суток, начиная примерно с 17.30, прошла без нарушений режима прекращения огня. Однако, вчера днем в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нарушая Минские соглашения.
“На Луганском направлении противник выпустил семь мин калибра 82-мм в сторону наших позиций в районе Зайцевой. С гранатометов различных видов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинским опорных пунктах неподалеку Крымского и Новолуганское. На Донецком направлении захватчики применили 82-мм минометы и стрелковое оружие у Водяного на Приазовье, а из стрелкового оружия — обстреливали защитников шахты Бутовка”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения, боевики провели 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один защитник получил ранения.