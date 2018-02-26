Минулої доби у зоні АТО загинув один військовослужбовець ЗСУ, ще один отримав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 5 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню загинув один військовослужбовець ЗСУ, ще один отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушень режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Сепаратисти продовжували застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, порушуючи Мінські угоди.
“На Луганському напрямку противник випустив сім мін калібру 82-мм у бік наших позицій в районі Зайцевого. З гранатометів різних видів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по українських опорних пунктах неподалік Кримського і Новолуганського. На Донецькому напрямку загарбники застосували 82-мм міномети та стрілецьку зброю біля Водяного на Приазов’ї, а зі стрілецької зброї — обстрілювали захисників шахти Бутівка”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Загалом, минулої доби, по усій лінії зіткнення, бойовики провели 5 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український військовослужбовець, ще один захисник отримав поранення.