За прошедшие сутки трое украинских военных получили ранения

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных не было, но трое наших бойцов получили ранения. В частности, по одному военнослужащему были ранены в Троицком и Авдеевке в результате вражеских обстрелов. Еще один военнослужащий получил ранения в районе светлодарской дуги на луганском направлении", - сказал он.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки зафиксировали 48 обстрелов.