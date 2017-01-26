За прошедшие сутки трое украинских военных получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО погибших украинских военных нет, трое получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военных не было, но трое наших бойцов получили ранения. В частности, по одному военнослужащему были ранены в Троицком и Авдеевке в результате вражеских обстрелов. Еще один военнослужащий получил ранения в районе светлодарской дуги на луганском направлении", - сказал он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки зафиксировали 48 обстрелов.