Минулої доби троє українських військових зазнали поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. За минулу добу в зоні проведення АТО загиблих українських військових немає, троє зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, але троє наших бійців зазнали поранень. Зокрема, по одному військовослужбовцю було поранено в Троїцькому і Авдіївці внаслідок ворожих обстрілів. Ще один військовослужбовець отримав поранення в районі Світлодарської дуги на луганському напрямку”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу зафіксовано 48 обстрілів.