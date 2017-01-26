Минулої доби троє українських військових зазнали поранень

“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військових не було, але троє наших бійців зазнали поранень. Зокрема, по одному військовослужбовцю було поранено в Троїцькому і Авдіївці внаслідок ворожих обстрілів. Ще один військовослужбовець отримав поранення в районі Світлодарської дуги на луганському напрямку”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, за минулу добу зафіксовано 48 обстрілів.