За прошедшие сутки силы АТО понесли потери возле Авдеевки - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. За прошедшие сутки в результате обстрелов боевиками позиций сил АТО возле Авдеевки один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки активность боевиков в зоне АТО существенно возросла. Незаконные вооруженные формирования совершили восемь прицельных обстрелов. В результате обстрела в районе Авдеевки погиб один военнослужащий ВСУ. Еще двое военных получили ранения. Их состояние здоровья удовлетворительное", - сказал Д.Гуцуляк.
По его словам, на донецком направлении боевики открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины пять раз. Наибольшую враждебную активность на этом направлении зафиксировали в районе Авдеевки. "Всего в нашу сторону выпустили более 70 мин калибров 120 и 82 мм", - отметил представитель Минобороны.
"На луганском направлении незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня. Под вражескими обстрелами из минометов калибров 120 мм оказывались наши опорные пункты в районе Троицкого, на Светлодарской дуге. Еще один обстрел из стрелкового оружия со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали в районе Станицы Луганской вечером", - сказал Д.Гуцуляк.
Напомним, из подземного хранилища в Бахмутском районе сотрудники военной контрразведки СБУ изъяли противопехотную мину ПМН-2 и запал к ней, которая находится на вооружении военных РФ и запрещена международными законодательными актами.