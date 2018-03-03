Минулої доби сили АТО зазнали втрат біля Авдіївки - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Минулої доби внаслідок обстрілів бойовиками позицій сил АТО біля Авдіївки один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"Минулої доби активність бойовиків у зоні АТО суттєво зросла. Незаконні збройні формування здійснили вісім прицільних обстрілів. Внаслідок обстрілу у районі Авдіївки загинув один військовослужбовець ЗСУ. Ще двоє військових отримали поранення. Їхній стан здоров’я задовільний", - сказав Д.Гуцуляк.
За його словами, на донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України п’ять разів. Найбільшу ворожу активність на цьому напрямку зафіксували у районі Авдіївки. "Загалом у наш бік випустили понад 70 мін калібрів 120 та 82 мм", - зазначив представник Міноборони.
"На луганському напрямку незаконні збройні формування тричі порушили режим припинення вогню. Під ворожими обстрілами з мінометів калібрів 120 мм опинялися наші опорні пункти в районі Троїцького, на Світлодарській дузі. Ще один обстріл зі стрілецької зброї з боку російсько-окупаційних військ зафіксували у районі Станиці Луганської ввечері", – сказав Д.Гуцуляк.
Нагадаємо, з підземного сховища у Бахмутському районі співробітники військової контррозвідки СБУ вилучили протипіхотну міну ПМН-2 та запал до неї, яка перебуває на озброєнні військових РФ та заборонена міжнародними законодавчими актами.