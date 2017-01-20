За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло почти 20 тыс. человек

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 70/100; "Марьинка" - 200/150; "Новотроицкое" - 30/70; "Гнутово" - 120/30.

Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда пересекли: "Майорское" - 4515 человек и 645 транспортных средств; "Марьинка" - 5465 человек и 1135 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4015 человек и 915 транспортных средств; "Гнутово" - 2460 человек и 555 транспортных средств; "Станица Луганская» - 3185 человек.