За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло почти 20 тыс. человек
Киев • УНН
КИИВ.20 января. УНН. За прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО пересекли 19,6 тысяч человек и 3,3 тысячи транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 70/100; "Марьинка" - 200/150; "Новотроицкое" - 30/70; "Гнутово" - 120/30.
Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда пересекли: "Майорское" - 4515 человек и 645 транспортных средств; "Марьинка" - 5465 человек и 1135 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4015 человек и 915 транспортных средств; "Гнутово" - 2460 человек и 555 транспортных средств; "Станица Луганская» - 3185 человек.