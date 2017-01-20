Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло майже 20 тис. осіб

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 70/100; “Мар’їнка” — 200/150; “Новотроїцьке” — 30/70; “Гнутове” — 120/30.

Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнули: “Майорське” — 4515 осіб та 645 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 5465 осіб та 1135 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4015 осіб та 915 транспортних засобів; “Гнутове” — 2460 осіб та 555 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3185 осіб.