За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекло 27,5 тыс. человек

Так, сегодня утром в КПВВ "Марьинка" для пересечения линии разграничения находилось 250 автомобилей, которые двигались на въезд с неконтролируемой территории, а в обратном направлении следовало 170 автомобилей.

В контрольном пункте "Новотроицкое" находилось 25 авто на выезд, а на въезд автомобилей не было. Через КПВВ "Гнутово" в оба направления следовало по 10 авто.

"Сегодня в связи с обстрелом российско-террористическими войсками позиций украинских военных в районе контрольного поста "Майорск", в КПВВ "Зайцево" приостановлены пропускные операции. Решение, о временном приостановлении работы КПВВ, принято с целью недопущения потерь среди мирных жителей и персонала Госпогранслужбы", - сообщили в ГПСУ.

В общем через КПВВ проследовало: "Зайцево" - 7345 человек и 1230 транспортных средств; "Марьинка" - 5115 человек и 1060 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6025 человек и 1450 транспортных средств; "Гнутово" - 4110 человек и 1025 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4930 человек.