Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло 27,5 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Минулої доби лінію розмежування перетнуло 27,5 тисяч осіб та 4,8 тисяч транспортних засобів. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, сьогодні зранку в КПВВ “Мар’їнці” для перетину лінії розмежування перебувало 250 автомобілів, які рухалися на в’їзд з неконтрольованої території, а в зворотному напрямку слідувало 170 автівок.
У контрольному пункті “Новотроїцьке” знаходилось 25 авто на виїзд, а на в’їзд автівок не було. Через КПВВ “Гнутове” в обидва напрямки прямувало по 10 авто.
“Сьогодні у зв’язку обстрілом російсько-терористичними військами позицій українських військових в районі контрольного поста „Майорськ“, у КПВВ „Зайцеве“ наразі призупинено пропускні операції. Рішення, щодо тимчасового призупинення роботи КПВВ, прийнято з метою недопущення втрат серед мирних жителів та персоналу Держприкордонслужби”, — повідомили у ДСНС.
Загалом через КПВВ прослідувало: “Зайцеве” — 7345 осіб та 1230 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 5115 осіб та 1060 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 6025 осіб та 1450 транспортних засобів; “Гнутове” — 4110 осіб та 1025 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4930 осіб.