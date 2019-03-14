За прошедшие сутки патрульные остановили 108 пьяных водителей

Патрульными был составлено 108 административных протоколов за управление в состоянии опьянения и вынесено 5223 постановления, из которых 4808 - за нарушение правил дорожного движения.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки были задержаны 116 человек, вероятно, причастных к совершению уголовных преступлений. Среди них: 1 разбой, 6 грабежей, 14 краж, 6 незаконных хранений оружия и боеприпасов, 46 наркопреступлений, 11 человек, находившихся в розыске, 32 других преступлениях.

Напомним, во Львове задержали нетрезвого водителя, уже лишенного прав на 10 лет.