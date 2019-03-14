За прошедшие сутки патрульные остановили 108 пьяных водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. За прошедшие сутки, 13 марта, патрульные полицейские проработали 5573 вызова, из которых 548 - вызовы о дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщает патрульная полиция Украина на своей странице в Facebook, передает УНН.
Патрульными был составлено 108 административных протоколов за управление в состоянии опьянения и вынесено 5223 постановления, из которых 4808 - за нарушение правил дорожного движения.
Стоит отметить, что за прошедшие сутки были задержаны 116 человек, вероятно, причастных к совершению уголовных преступлений. Среди них: 1 разбой, 6 грабежей, 14 краж, 6 незаконных хранений оружия и боеприпасов, 46 наркопреступлений, 11 человек, находившихся в розыске, 32 других преступлениях.
Напомним, во Львове задержали нетрезвого водителя, уже лишенного прав на 10 лет.