Минулої доби патрульні зупинили 108 п’яних водіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Протягом минулої доби, 13 березня, патрульні поліцейські опрацювали 5573 виклики, з яких 548 — виклики про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Патрульними було складено 108 адміністративних протоколів за керування у стані сп’яніння й винесено 5223 постанови, з яких 4808 — за порушення правил дорожнього руху.
Варто зазначити, що за минулу добу було затримано 116 осіб, ймовірно, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. Серед них: 1 розбій, 6 грабежів, 14 крадіжок, 6 незаконних зберігань зброї та боєприпасів, 46 наркозлочинів, 11 осіб, які перебували у розшуку, 32 за інші злочини.
Нагадаємо, у Львові затримали нетверезого водія, вже позбавленого прав на 10 років.