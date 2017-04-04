За прошедшие сутки наибольшая активность боевиков была на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В течение прошедших суток наибольшую активность боевики проявляли на донецком направлении, сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
“За прошедшие сутки там наблюдалась самая напряженная ситуация. Несмотря на объявленное прекращение огня, враг активно обстреливал опорные пункты ВСУ из минометов калибром 82 и 120 миллиметров. Больше всего от вражеского огня страдали Авдеевка, шахта "Бутовка" и Пески”, – сказал А.Мотузяник.
По его словам, позиции в районе Авдеевки с обеда и до полуночи находились под постоянным огнем. За это время боевики совершили три минометных обстрела, еще три произошли вблизи шахта “Бутовка”. В районе Песков враг применял преимущественно легкое оружие, но однажды использовал вооружение калибром 82 мм. В полдень боевики открыли кратковременный минометный огонь по жилым кварталам Новгородского. В других местах на горловском периметре они совершали обстрелы из легкого вооружения.
Представитель Минообороны отметил, что всего в течение прошедших суток на донецком направлении произошло 19 обстрелов, семь из них — из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих.