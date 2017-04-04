За прошедшие сутки наибольшая активность боевиков была на донецком направлении

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50311 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104732 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161150 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118678 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117850 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113265 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104759 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107203 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103688 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154911 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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За прошедшие сутки наибольшая активность боевиков была на донецком направлении

За прошедшие сутки наибольшая активность боевиков была на донецком направлении

Киев  •  УНН

 • 7870 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В течение прошедших суток наибольшую активность боевики проявляли на донецком направлении, сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

“За прошедшие сутки там наблюдалась самая напряженная ситуация. Несмотря на объявленное прекращение огня, враг активно обстреливал опорные пункты ВСУ из минометов калибром 82 и 120 миллиметров. Больше всего от вражеского огня страдали Авдеевка, шахта "Бутовка" и Пески”, – сказал А.Мотузяник.

По его словам, позиции в районе Авдеевки с обеда и до полуночи находились под постоянным огнем. За это время боевики совершили три минометных обстрела, еще три произошли вблизи шахта “Бутовка”. В районе Песков враг применял преимущественно легкое оружие, но однажды использовал вооружение калибром 82 мм. В полдень боевики открыли кратковременный минометный огонь по жилым кварталам Новгородского. В других местах на горловском периметре они совершали обстрелы из легкого вооружения.

Представитель Минообороны отметил, что всего в течение прошедших суток на донецком направлении произошло 19 обстрелов, семь из них — из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих.

 

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