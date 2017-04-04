Минулої доби найбільша активність бойовиків була на донецькому напрямку

“Минулої доби там спостерігалася найбільш напружена ситуація. Незважаючи на оголошене припинення вогню, ворог активно обстрілював опорні пункти ЗСУ з мінометів калібром 82 та 120 міліметрів. Найбільше від ворожого вогню потерпали Авдіївка, шахта "Бутівка" та Піски”, — сказав О.Мотузяник.

За його словами, позиції в районі Авдіївки з обіду і до опівночі перебували під постійним вогнем. За цей час бойовики здійснили три мінометні обстріли, ще три відбулися поблизу шахта “Бутівка”. В районі Пісків ворог застосовував переважно легку зброю, але одного разу використав озброєння калібром 82 мм. Опівдні бойовики відкрили короткочасний мінометний вогонь по житлових кварталах Новгородського. В інших місцях на горлівському периметрі вони здійснювали обстріли з легкого озброєння.

Речник Мінооборони відзначив, що всього протягом минулої доби на донецькому напрямку відбулося 19 обстрілів, сім із них — із важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні АТО загинуло двоє українських військовослужбовців.