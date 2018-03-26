За прошедшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один - травмирован

“В результате обстрела со стороны российских оккупационных войск на Донецком направлении погиб один наш защитник Украины 1995 года рождения. Еще один военнослужащий в результате вражеских обстрелов получил боевую травму. Его доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья удовлетворительное”, - сообщил Гуцуляк.

Как уточнил он, всего, за минувшие сутки, боевики совершили 44 обстрела, 36 из которых — прицельные. При этом, несмотря на увеличение количества вражеских обстрелов ситуация в районе проведения АТО находится под контролем наших защитников.

Напомним, за время проведения антитеррористической операции погибли 212 нацвардийцив , еще около 800 получили ранения.