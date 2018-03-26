За прошедшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один - травмирован
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще один получил боевую травму. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
“В результате обстрела со стороны российских оккупационных войск на Донецком направлении погиб один наш защитник Украины 1995 года рождения. Еще один военнослужащий в результате вражеских обстрелов получил боевую травму. Его доставили в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья удовлетворительное”, - сообщил Гуцуляк.
Как уточнил он, всего, за минувшие сутки, боевики совершили 44 обстрела, 36 из которых — прицельные. При этом, несмотря на увеличение количества вражеских обстрелов ситуация в районе проведения АТО находится под контролем наших защитников.
Напомним, за время проведения антитеррористической операции погибли 212 нацвардийцив , еще около 800 получили ранения.